La prima volta di un Papa Francesco sarà al G7 sull’intelligenza artificiale | La vera sfida è sull’etica

(Di sabato 27 aprile 2024) di Nina Fabrizio CITTÀ DEL VATICANO La presenza di Bergoglio ai lavori del summit si può considerare "unae propria accelerata" sulle urgenze dettate dal tumultuoso sviluppo dell’Ai, dice monsignor Vincenzo Paglia, presidente della pontificia Accademia per la Vita e promotore della ‘Rome Call for an Ai Etichs’, il manifesto-bandiera che verte intorno al concetto di ’algoretica’. Monsignor Paglia da dove parte questo sviluppo che porta un Pontefice ad essere parte per la, dei lavori di un G7? "Siamo partiti nel 2020 con un manifesto dal basso coinvolgendo istituzioni religiose, universitarie, del mondo dell’impresa e dell’hi tech, con l’idea di dare una dimensione etica al fenomeno". Chi lo ha sottoscritto finora? "Solo mercoledì scorso è venuto direttamente in Vaticano per firmare la ’Rome Call’, il Ceo di ...