La coltellata al fianco e la fuga dietro una siepe | fermato il vicino di casa per l' omicidio a Villafranca

Pubblicato il 24 Marzo, 2024 (Adnkronos) – Un anziano di 87 anni è stato ucciso con una coltellata a Carmiano, in provincia di Lecce , durante una lite avvenuta nella sua abitazione. Sul fatto indagano i carabinieri. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info) Continua a leggere>>

(Adnkronos) – Un anziano di 87 anni è stato ucciso con una coltellata a Carmiano, in provincia di Lecce , durante una lite avvenuta nella sua abitazione. Sul fatto indagano i carabinieri. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info) L'articolo Lecce , 87enne ucciso in casa con coltellata durante lite ... Continua a leggere>>

Omicidio nella mattina di oggi sabato 27 aprile a Villafranca, in provincia di Padova. Michael Boschetto, un uomo di 32 anni, italiano, residente a Villafranca, è stato ucciso con... Continua a leggere>>

Tragedia a Villafranca, uccide il vicino di casa sotto gli occhi della fidanzata - La tranquilla cittadina di Villafranca, situata nella provincia di Padova, è stata scossa da un tragico evento nella mattinata di sabato 27 aprile.

Continua a leggere>>

Omicidio Villafranca, 32enne accoltellato in casa. Fermato il presunto killer: un vicino lo ha visto fuggire - Il delitto si è consumato all’alba in provincia di Padova. Un 30enne è stato catturato da un ispettore di polizia che vive nel quartiere: lo ha seguito e trovasto nascosto in una siepe ...

Continua a leggere>>

Omicidio a Villafranca, 32enne ucciso con una coltellata dal vicino di casa Video - VILLAFRANCA PADOVANA - Omicidio questa mattina, sabato 27 aprile, a Villafranca (Padova). Michael Boschetto, 32 anni, residente a Villafranca, è stato ammazzato ...

Continua a leggere>>