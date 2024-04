La Borsa premia ancora le banche - ora servono riforme urgenti per incrementare la produttività

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di sabato 27 aprile 2024) Dopo tre settimane negative i principali indici chiudono l’ottava in crescita: il FTSE MIB ha fatto registrare un +0,8%, il FTSE ITALIA STAR +2,4% e il FTSE ITALIA GROWTH un +1,5%. Settimana in cui la volatilità è aumentata quale effetto di diversi interventi di esponenti della Fed, a cominciare dal suo presidente Powell, che hanno di fatto raffreddato le aspettative di un taglio dei tassi a breve sulla scia di una inflazione headline, di un PCE (Personal Consumption Expenditures price index) che stanno rialzando la testa e di incrementi salariali che continuano a non essere compatibili con l’obiettivo di inflazione del 2%. La nostra convinzione è che, dal momento che il processo disinflazionistico si è arrestato e le tendenze più recenti mostrano che i prezzi sono nuovamente in rialzo, la Fed vede un rischio maggiore nel tagliare i tassi troppo presto piuttosto ...