Judo Sorridono Marteseniuk e Giuliano Doppio oro al Memorial ’Bisi’

(Di sabato 27 aprile 2024) Domenica scorsa a Guastalla si è svolto il 38°Otello Bisi, gara che per il Centro Sportivo vedeva protagoniste le categorie Esordienti A e Cadetti. Seguiti dai tecnici Lorenzo Gambogi e Matteo Tufariello hanno vinto tra gli Esordienti Bohdan(40kg) e Francesco(45kg), secondo Diego Tufariello. Per i Cadetti podi per Ahmed Ziadi secondo nei 66kg, Omar Dammak terzo nei 55kg, Gianfranco Capodieci anch’esso terzo nei 60kg. A Gambettola, per il trofeo delle 4 Città erano presenti 260 bambini di 15 società, il C.S. Village si classifica al primo posto. Tutti gli atleti hanno vinto una medaglia. Parliamo di Tiago Mazzotti, Luis Bonanzi, Giove Rolando, Giovanni Claudio Tranfaglia, Adem Turlan, Enrico Di Resta, Giulio Russi, Diego Cantù, Agnese Petretti, Daniele Cornacchia, Oleksandr Martseniuk, Pietro Accardi, ...

memorial Antonio Gaetani, a Martano si è svolto il torneo in memoria del presidentissimo - Antonio Gaetani era una figura di spicco del calcio martanese, scomparso prematuramente sei anni fa. Oggi il memorial è giunto alla sua terza edizio ...

Esordio vincente per le Under 13 del Legnano Baseball Softball al 20° memorial Gianni Santi - Il Legnano/Malnate premiato per essersi posizionato al primo posto della classifica al 20° memorial Gianni Santi ...

Nuoto. Sub Faenza, per Alberto Fabbri poker di medaglie con la rappresentativa regionale - Alberto Fabbri del Nuoto Sub Faenza eccelle al memorial Orestina Zazzarini con vittorie e piazzamenti di rilievo. Anche gli esordienti B mostrano progressi promettenti. Alex Gaddoni si prepara al Meet ...

