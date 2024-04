Inter - Lautaro | 'Il 22 aprile 2024 una data indimenticabile A Milano ho trovato gente che mi ha voluto bene'

(Di sabato 27 aprile 2024) Il 22è unache resterà per sempre nei cuori di tutti i tifosi dell`, ma anche in quelli dei giocatori nerazzurri....

Stasera l`anticipo Salernitana-Sassuolo apre la 31esima giornata di campionato in Serie A, che prosegue sabato con altre tre partite: alle ore... Continua a leggere>>

Le probabili formazioni di Inter-Torino: Tameze torna a centrocampo - Si avvicina il calcio d'inizio di Inter-Torino. Domenica 28 aprile, alle ore 12:30, le formazioni di Simone Inzaghi ed Ivan Juric scenderanno in campo allo stadio San Siro per una gara valida per la t ...

Continua a leggere>>

lautaro: “Da quando sono all’Inter ho trovato gente che mi ha voluto bene e tifosi che…” - Le parole del Toro: "Il soprannome “me lo sono guadagnato” al Racing, me lo hanno dato due compagni quando sono arrivato" ...

Continua a leggere>>

Le probabili formazioni di Inter-Torino: occasione per Asllani e Sanabria - In attacco lautaro, che cerca il gol che gli manca dal 28 febbraio ... Offerta di Dazn attiva dal 16 al 28 aprile: i primi 4 mesi di DAZN STANDARD a 19,90 euro al mese anziché 40,99. In questo modo ...

Continua a leggere>>