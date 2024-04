Influenza in rialzo nei bimbi - l’esperto | colpa di emofilo B e picco di freddo

Leggi tutta la notizia su webmagazine24

(Di sabato 27 aprile 2024) (Adnkronos) – Ildell'incidenza dell'neili "anche a fine aprile non è inconsueto: in questo periodo circola l'B (Haemophiluse di tipo B) e questo fa aumentare gli effetti di un colpo di coda epidemiologico, poi ildidi queste settimane aiuta le malattie da raffreddamento come l'perché L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti: Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina” Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito” Primarie Usa 2024, Corte Suprema: “Trump resta in scheda elettorale Colorado” MotoGp, ...