(Di sabato 27 aprile 2024) L’uomo era alla guida del suo furgone. Per cause da dettagliare ne ha perso il controllo mentre percorreva in tratto nel potentino. A causa della rovinosa uscita da strada ildidelsul colpo. L'articoloindidel A proviene da Noi Notizie..

incidente in Basilicata: morto 65enne di Palo del Colle A tarda sera - L’uomo era alla guida del suo furgone. Per cause da dettagliare ne ha perso il controllo mentre percorreva in tratto nel potentino. A causa della rovinosa uscita da strada il 65enne di Palo del Colle ...

Continua a leggere>>

incidente a Tolve. Perde la vita un uomo di Palo del Colle - E' di un morto il bilancio di un incidente stradale avvenuto nella serata di ieri lungo la strada provinciale 123, in localita' Ponte Pozzillo, in territorio di Tolve (Potenza). A perdere la vita un u ...

Continua a leggere>>

incidente stradale lungo la Provinciale, muore un 65enne - È di un morto il bilancio di un incidente stradale avvenuto nella serata di ieri lungo la strada provinciale 123, in località Ponte Pozzillo, in territorio ...

Continua a leggere>>