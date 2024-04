In Serie C Varedo comincia a Pavia Seregno cambia guida

(Di sabato 27 aprile 2024) InC si gioca regolarmente in fascia Silver e Bronze. E oggi pomeriggio alle 17 va subito in campo la Eco Pegcontro Sanmaurense. Nella poule retrocessione posticipa a domenica alle 18 la Fortitudo Busnago impegnata a Viadana. La notizia della settimana delle “minors“ brianzole arriva però dadove per crescenti impegni professionali Fred Bertari è costretto ad abbandonare il doppio ruolo U19-prima squadra. Alladel gruppo di Divisione Regionale 1 ci va Gilberto Spinelli (foto) che interrompe il suo periodo sabbatico ed esordirà sulla panchina brianzola la prossima settimana a Civate mentre l’impegno previsto per questa a Cucciago è stato posticipa all’8 Maggio. Spinelli è reduce da un quadriennio a Cermenate.è reduce da tre successi di ...

Chiude il Fuorisalone con +30% di eventi e +20% di indotto - fino alla Brianza con gli allestimenti di Alcova a varedo. " I modelli degli appuntamenti - ha spiegato Paolo Casati, co-founder di StudioLabo - si stanno evolvendo, consolidandosi nella loro ...

Continua a leggere>>

Pallanuoto Como: in serie C la squadra lariana stasera cerca l'impresa contro la capolista Busto - Sull'onda lunga di due vittorie consecutive questa sera la Pallanuoto Como torna in vasca tra le mura amiche della piscina Lido Azzurro di varedo dove proverà a portare l'assalto a Busto Arsizio capol ...

Continua a leggere>>

Basket serie C: stasera Cantù sfida la capolista Opera mentre Cermenate ospita Settimo - Entra nel vivo la seconda fase del campionato di serie C maschile anche per le tre squadre lariane. Nel girone Silver Ovest questa sera il 2° turno di ritorno offre due partite cruciali per Cantù e Ce ...

Continua a leggere>>