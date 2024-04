In auto arnesi da scasso Giovane denunciato caccia ai suoi complici

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di sabato 27 aprile 2024) Gironzolavano attorno allein sosta a Villa Olmo, in tre a bordo di una Bmw grigia, e sono stati notati da una pattuglia della Volante. L’autista ha cercato di dileguarsi imboccando le strade strette attorno a via Borgovico finchè - con gli altri occupanti - ha abbandonato l’con le portiere aperte per dileguarsi a piedi. Dopo un breve inseguimento, gli agenti sono riusciti a bloccare un ventunenne nato a Torino, domiciliato a Milano e di origine est europea. Durante la perquisizione della Bmw, intestata come numerose altre vetture a un pregiudicato milanese detenuto a Pavia, i poliziotti hanno sequestrato un flessibile a batteria completo di dischi,viti, un martelletto frangi-vetro, materiale ritenuto utile a commettere furti. Il ventunenne è statoper ricettazione e possesso di ...