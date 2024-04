Il ritorno silenzioso della ' ndrangheta

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di sabato 27 aprile 2024) Dopo la decisione del Consiglio dei ministri del 23 aprile di sciogliere il consiglio comunale di Tropea, in provincia di Vibo Valentia, a causa di “accertati condizionamenti da partecriminalità organizzata che compromettono il buon andamento dell'azione amministrativa”, il temadiscussione dovrebbe spostarsi sulla società civile. Ne è convinta, tra gli altri, Marisa Manzini, attualmente sostituto procuratore generale presso la Corte di Appello di Catanzaro, che si è occupata per diversi annidi Vibo Valentia, indagando sulla pericolosa cosca dei Mancuso di Limbadi, comune nell’entroterra: «Fino a quando i cittadini non capiranno che in questo modo il danno alla Calabria diventerà irreversibile, noi tutti, anche magistrati e forze dell’ordine, non riusciremo a cambiare il corso degli ...