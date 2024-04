Il dottor Alì | trama e streaming Stagione 2 puntata 8 | No ad ogni forma di violenza

(Di sabato 27 aprile 2024) Sabato 4 maggio 2024 è andata in onda ladal titolo “No addi”, ottavo episodio della secondadella fiction turca IlAlì, trasmessa sul canale Real Time (n.31 DTT) in prima serata (si trova anche su Prime). Qui la descrizione del programma e cast,di tutti gli episodi. IlAlì –episodio 2/8 Tutta la struttura ospedaliera è sconvolta dall’episodio disubita da una donna: un uomo l’ha aggredita mentre un altro l’ha salvata. La natura dell’eroismo del secondo viene messa in discussione da tutti. Nel frattempo, Alì è confuso a causa della complicata relazione tra Nazl? e suo padre. La situazione si aggraverà ulteriormente ...

Sabato 13 aprile 2024 è andata in onda la puntata dal titolo “La Sfida ”, quinto episodio della seconda Stagione della fiction turca Il dottor Alì, trasmessa sul canale Real Time (n.31 DTT) in prima serata (si trova anche su Prime). Qui la descrizione del programma e cast, trama e streaming di tutti ... Continua a leggere>>

Sabato 20 aprile 2024 è andata in onda la puntata dal titolo “ Nulla accade per caso ”, sesto episodio della seconda Stagione della fiction turca Il dottor Alì, trasmessa sul canale Real Time (n.31 DTT) in prima serata (si trova anche su Prime). Qui la descrizione del programma e cast, trama e ... Continua a leggere>>

Sabato 27 aprile 2024 è andata in onda la puntata dal titolo “ Strade inaspettate ”, settimo episodio della seconda Stagione della fiction turca Il dottor Alì, trasmessa sul canale Real Time (n.31 DTT) in prima serata (si trova anche su Prime). Qui la descrizione del programma e cast, trama e ... Continua a leggere>>

Verissimo, ecco gli ospiti di Silvia Toffanin oggi e domenica - Nuova puntata e nuovi ospiti per Verissimo oggi sabato 27 aprile e domani, domenica 28. Da Francesca Chillemi a Cristiano Malgioglio, saranno tanti i protagonisti che faranno compagnia a Silvia ...

Continua a leggere>>

Bridgerton, un’attrice del cast contro lo showbiz: «Mette le persone di colore una contro l’altra» - Una giovane star di Bridgerton denuncia la mentalità del mondo dello spettacolo che metterebbe le minoranze le une contro le altre.

Continua a leggere>>

One Piece – Netflix: la serie vuole arrivare presto alla quarta stagione per un ottimo motivo - L'adattamento live-action di One Piece su Netflix ha ricevuto acclamazioni come una delle migliori trasposizioni mai realizzate per la televisione. Tuttavia, ...

Continua a leggere>>