Il cantautore italiano si racconta

Brutta caduta in camera. Il cantautore Panceri:: "Non tenete tappeti" - Il cantautore Gatto Panceri, 62 anni, ha riportato un brutto infortunio domestico cadendo e sbattendo la testa contro uno spigolo. Nonostante la ferita, si considera fortunato e continua a lavorare al ...

Gaudiano porta la sua Foggia al concerto del primo maggio - Ci sarà un po’ di Foggia nella Capitale in occasione del concerto del primo maggio. Sul palco allestito (per la prima volta in assoluto) al Circo Massimo ci sarà anche Gaudiano. Ma non è tutto.

Piero Pelù e la depressione dovuta anche alla fine dei Litfiba, il cantante confessa: "Mi sto facendo aiutare" - Piero Pelù racconta la depressione in cui è caduto anche a causa dello scioglimento dei Litfiba: "Ora mi si aprono tante porte" ...

