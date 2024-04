I leghisti che non voteranno per Vannacci alle Europee | “Non gliene frega niente del partito”

(Di sabato 27 aprile 2024) Non tutti, nella Lega, approvano la candidatura del generaleelezioni. Esponenti di vecchia data come Centinaio e Fedriga stanno annunciando pubblicamente che nonper lui.

Meloni annuncia Papa Francesco al G7: «Parlerà dell’Ai, è la prima volta per un pontefice» - Una settimana per fare all-in. La scommessa del voto europeo, l’8 e 9 giugno. E la vetrina mondiale del G7 italiano, dal 13 al 15. È la doppia sfida che fa trattenere il respiro ...

Europee, Lega divisa su vannacci. Centinaio e Fedriga: “Ci sono altri candidati validi da votare” - Continua a far discutere la scelta di Matteo Salvini di candidare alle elezioni europee il generale Roberto vannacci. Non solo all'interno della Lega, dove ...

Meloni in campo per le Europee. E Mantovano teme "interferenze russe" - La corsa alle Europee di Giorgia Meloni parte dal lungomare di Pescara, dove Fratelli d'Italia si ritrova per la conferenza programmatica del partito ...

