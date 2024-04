Highlights Juventus-Milan 0-0 | Serie A 2023 2024 VIDEO

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di sabato 27 aprile 2024) Ilcon glidi0-0, match valido per la trentaquattresima giornata di. Due squadre deluse e il secondo posto in palio: i rossoneri partono meglio, poi c’è qualche occasione in favore dei bianconeri, ultima la punizione di Vlahovic parata da Sportiello che ha rimpiazzato in extremis Maignan. Nella ripresa meglio la squadra di Allegri rispetto ai ragazzi di Pioli, ma il punteggio non si sblocca ed è un pari scialbo per il momento di entrambe. Di seguito ecco le immagini salienti della sfida. LE PAGELLE SportFace.