Highlights e gol Catania-Benevento 1-0 | Serie C 2023 24 VIDEO

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di sabato 27 aprile 2024) Ilcon glidi1-0, gara valida per la 38esima e ultima giornata del Girone C diC. Vittoria fondamentale per gli etnei, che riescono così ad evitare i play-out e passano direttamente ai play-off in virtù della vittoria nella Coppa Italia di categoria. A decidere l’incontro e a regalare i tre punti ai rossoazzurri è la rete di Cianci nel recupero della prima frazione. Di seguito i gol e le azioni salienti. SportFace.