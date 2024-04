Hatedemics - cos’è l’IA contro odio e fake news

Leggi tutta la notizia su ilprimatonazionale

(Di sabato 27 aprile 2024) Roma, 27 apr – L’intelligenza artificiale ha ormai da tempo conquistato il ricercato posto di principale argomento sul quale dibattere nelle più disparate direzioni. Tutti ne parlano ma, forse, davvero in pochi ne capiscono qualcosa. L’incredibile potenzialità di questo strumento è un fatto ormai acclarato anche per i più bigotti oscurantisti antitecnologici (addirittura papa Francesco parteciperà alla discussione sulal prossimo G7 in Puglia). È normale quindi che le principali istituzioni politiche che reggono lo status quo, come l’Unione europea ad esempio, si muovano nella direzione di sviluppare questa tecnologia il più possibile verso esitillabili e a loro funzionali. In questo senso va il progetto europeoper combattere disinformazione e polarizzazione. Una IA ...