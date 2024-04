Gritti guida gli azzurri | è la sua diciottesina CdM

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di sabato 27 aprile 2024) Sarà ancora l’inossidabile Lorenzore la squadra italiana che affronterà la stagione ormai imminente di sci d’erba. Il trentanovenne bergamasco di Gandino, alla diciottesima Coppa del Mondo di una carriera che lo ha visto conquistare tre sfere di cristallo in slalom, tredici vittorie di tappa e cinque medaglie iridate, sarà la chioccia dei promettenti giovani Daniele Buio e Andrea Iori nel team principale. In squadra B presenti anche le bergamasche Gaia Cassone e Federica Melesi, oltre alla lecchese Nicole Mastalli. Non farà parte del gruppo invece la senatrice Antonella Manzoni, che ha deciso di appendere i cingoli al chiodo dopo 16 anni di onorata militanza sul circuito. Il calendario prevede cinque tappe di Coppa del mondo in un’annata in cui non ci saranno eventi iridati: oltre a Norrkoeping (Sve), Predklasteri (Cze) e Rettenbach ...