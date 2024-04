Gli Houthi tornano a sparare valanghe di missili | fine della tregua nel Mar Rosso

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di sabato 27 aprile 2024) Una nave è stata danneggiata quando è stata presa di mira due volte con piùieri al largo delle coste dello Yemen, nell'ultimo attacco contro la navigazione internazionale nel Marrivendicato dai ribelli. L'Agenzia di sicurezza per le operazioni commerciali marittime del Regno Unito (Ukmto) ha fatto sapere che l'attacco è avvenuto a sud-ovest del porto yemenita di Mokha. Nel primo attacco, si è verificata «un'esplosione in prossimitànave che è stata avvertita dall'equipaggio a bordo», ha fatto sapere la Ukmto. «Il secondo attacco alla nave è consistito in quelli che si ritiene fossero due, che hanno provocato danni», ha aggiunto l'agenzia. Ore prima, anche la società britannica di sicurezza marittima Ambrey aveva segnalato un attacco al largo del porto di ...