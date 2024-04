Generosi e altruisti - chi sono i 29 nuovi Alfieri della Repubblica nominati da Mattarella

(Di sabato 27 aprile 2024) AGI - I più giovani hanno solo 9 anni e hanno salvato la vita ai loro genitori; il più 'anziano' compirà vent'anni a luglio ed è stato premiato per aver portato sollievo con la sua musica a chi ha dovuto abbandonare la propria abitazione a seguito dell'alluvione che ha colpito l'Emilia Romagna.alcuni dei 29dal Capo dello Stato, Sergio, per la lorota' e il loro altruismo. Tra loro anche il sedicenne che con una telefonata ha sventato un femminicidio, la giovane volontaria di Torino che dopo aver superato una grave patologia infonde coraggio agli ammalati, un astronomo di 17 anni che ha scoperto una nuova stella. Un riconoscimento e' andato anche ai bambini di una quinta elementare di ...

Il presidente Sergio Mattarella sceglie i suoi 29 giovanissimi Alfieri della Repubblica - Un premio a quei giovani minorenni che, per comportamento o attitudini, rappresentano un modello di buon cittadino. Solidarietà per l'ambiente e per la cultura -spiega una nota del Quirinale- è il tem ...

Continua a leggere>>

Ecco i 29 nuovi Alfieri della Repubblica nominati dal Presidente Mattarella - Alcuni anziani hanno persino espresso il desiderio di non rientrare subito ... ha fatto propri i valori alla base della sua associazione e con generoso impegno e amicizia incondizionata ha affiancato ...

Continua a leggere>>

Liste di attesa o liste di proscrizione In Lombardia ne hanno inventata un’altra - Ne hanno inventata un’altra. hanno fatto una affissione pubblica senza avere interpreti che possano coprire, con modi e tempi, la storia ormai divenuta teatrale.

Continua a leggere>>