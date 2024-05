Francesca Chillemi | Ho avuto un amore tossico - mai raccontato ai miei genitori

(Di sabato 27 aprile 2024)è diventata popolare grazie alla vittoria a Miss Italia conquistata nel 2003, da allora è diventata attrice ed è oggi apprezzatissima dal pubblico, grazie soprattutto a due fiction, Che Dio ci aiuti e Viola come il mare, che tornerà in onda su Canale 5 da venerdì 3 maggio 2024. In attesa di rivederla n Tv, la siciliana si è confessata con Silvia Toffanin, ospite di Verissimo nella puntata andata in onda sabato 27 aprile, a cui hadi avere vissuto in passato undavvero difficile. “Ero piccolina, è stata una cotta adolescenziale e fortunatamente non è durata tantissimo – ha– È successo prima che diventassi Miss Italia”. Vi raccomandiamo... ...

“Curri ca u suli si nascunni”, il significato della canzone di Viola come il mare - Viola come il mare, serie tv Mediaset con protagonisti Can Yaman e Francesca chillemi, presenta una colonna sonora scritta ... ca u suli si nascunni di Salvo Pulvirenti e Tommy Caputo è diventata ...

Continua a leggere>>

Francesca chillemi: «Anche io ho vissuto un amore tossico. Non ne parlai con nessuno» - L’attrice, che dal 3 maggio vedremo nella seconda stagione della serie tv Viola come il mare, ha raccontato: «È successo prima che diventassi Miss Italia» ...

Continua a leggere>>

Can Yaman e l’avance a Francesca chillemi: “Voglio una donna bella come lei per fare un bambino” - Ospiti di Verissimo per promuovere la seconda stagione di Viola come il mare, Can Yaman e Francesca chillemi si sono resi protagonista di un siparietto piuttosto divertente.

Continua a leggere>>