Formentera - addio ai chiringuitos storici | ecco perché

Iverranno abbattuti per fare posti ai nuovi, costruiti in base alle direttive Ue: la stagione turistica incombe e si rischia di comprometterla con interventi dell'ultimo minuto

Formentera, addio ai chiringuitos storici: la Spagna applica la legge sui balneari - chiringuitos che erano diventati vere e proprie istituzioni per i turisti e che non riapriranno i battenti se non con diverso nome e gestione. Otto in totale gli impianti storici destinati a sparire.

