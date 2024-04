Forlì non ti fidare della cenerentola Arriva un Mezzolara ancora vivo

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 27 aprile 2024) Per provare ad agganciare la zona playoff sul fatidico filo di lana. Domani, con fischio d’inizio alle ore 15, ildi mister Mauro Antonioli ospita unassetato di punti a caccia di una salvezza niente affatto semplice. I galletti, in attesa del responso a riguardo del reclamo in seconda istanza riguardante l’eventuale irregolarità commessa dal Carpi nel match perso (2-1) domenica in Emilia – ricorso presentato ieri –, proveranno a mettere in cascina i tre punti indispensabili per tornare nella zona che conta. A due giornate dalla conclusione del campionato, al sesto posto e con 49 punti, la caccia grossa dei biancorossi fissa nel mirino la quinta posizione attualmente appannaggio del Victor San Marino che, a quota 51, sarà impegnato domenica sul terreno di gioco del Prato per poi chiudere in casa col Borgo San Donnino in contemporanea ...