(Di sabato 27 aprile 2024), 27 aprile 2024 - Con 3.500 manifestanti è partito intorno alle 17.30 da via Forlanini, a fianco del Polo universitario delle Scienze sociali, il colorato corteo delladicontro il decreto anti-rave varato nel 2022., il corteo invade le strade diUna street«antifascista, antirazzista, transfemminista e anticolonialista», secondo i collettivi che la organizzano, perché «in una città sempre più ostile ai suoi abitanti, sentiamo l'esigenza di dare un segnale di presenza, rivendicando le nostre pratiche come parte attiva del tessuto sociale e culturale». Il corteo, che come un anno fa si muove al ritmo di musica reggae e techno diffusa dalle casse installate su alcuni variopinti autocarri, tocca ...

Firenze, in 3500 sfilano per la wish Parade - Firenze, 27 aprile 2024 - Con 3.500 manifestanti è partito intorno alle 17.30 da via Forlanini, a fianco del Polo universitario delle Scienze sociali, il colorato corteo della wish Parade di Firenze ...

Continua a leggere>>