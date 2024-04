Ecuador - si schianta elicottero | 8 morti

(Di sabato 27 aprile 2024) 8.00 Unmilitare è precipitato in un'area dell'Amazzonia dentro l'Equador.5 militari e 3 civili che erano a bordo. Da accertare le cause dell'incidente. L'esercitoiano ha reso noto che i resti del velivolo e i corpi delle vittime sono stati localizzati nella provincia di Pastaza. Trasportava funzionari del Segretariato nazionale per la gestione dei rischi. A bordo cibo e rifornimenti per i villaggi colpiti dalle recenti inondazioni.

Un elicottero militare è Precipita to nell'Amazzonia Ecuador iana, morte le otto persone a bordo: 5 militari e tre civili. L'esercito Ecuador iano ha reso noto che i resti del velivolo e i corpi delle vittime sono stati localizzati nella provincia di Pastaza. Le condizioni meteorologiche non hanno ...

Tragedia in Ecuador: precipita elicottero militare, otto morti - La notizia è stata diffusa dall'esercito ecuadoriano. L'elicottero con a bordo otto persone e aiuti umanitari per le popolazioni colpite dalle inondazioni è precipitato per cause ancora da accertare.

Malore in azienda: muore 47enne - Malore fatale per un 47enne sul posto di lavoro. La tragedia ieri nel tardo pomeriggio alle Sieci, in una ditta edile, la Raggi Costruzioni e Restauri. La vittima, Gilberto Magherini, era il ...

