Dopo la chemio indossa il naso rosso da clown Faccio ridere i bimbi malati di tumore E i loro sorrisi sono la mia cura

Bologna, 26 aprile 2024 – Non appena finisce la seduta di terapia oncologica va nel reparto di Pediatria per far giocare e sorridere i bambini ricoverati. Michele Mariani, 56 anni, pesarese, receptionist in ospedale, tre volte alla settimana arriva al Sant’Orsola per effettuare le cure "per il ...

Continua a leggere>>