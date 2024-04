Divisione Regionale 2 Ultimo sprint per la pole | Pgs Bellaria per l’impresa

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 27 aprile 2024) Ancora 40 minuti di regular season sui campi della2 ed è già il tempo dei primi responsi in vista delle giostre playoff: in palio ci sono tre posti nella futura1. A partire infatti dal fine settimana del 5 maggio inizieranno i quarti di finale, ai quali accederanno le prime quattro classificate di ogni girone, che si sfideranno con serie al meglio delle tre gare incrociando i raggruppamenti A-B, C-D ed E-F secondo la modalità 1A-4B, 2B-3A, 2A-3B e 1B-4A. Le quattro prime classificate dei gironi C (Smile Formigine), D (Vis Ferrara), E (Navile) ed F (Acis Forlì) saranno tutte teste di serie nei loro rispettivi bracket a prescindere dal risultato dell’ultima giornata: dietro invece sarà una vera e propria battaglia per un posto nei playoff. Nel girone C gli occhi sono puntati ...