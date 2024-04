Dieci anni fa il Papa canonizzava Giovanni XXIII e Giovanni Paolo II | così la Chiesa si aprì alla Storia

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di sabato 27 aprile 2024)fa, il 27 aprile 2014,Francesco proclamava santi – quasi in congiunzione astrale – Giove GiovII, che d’altronde anche nel nome si richiamava volutamente al primo. Ricordare l’evento in questi giorni significa riandare con la memoria ad un lungo arco di tempo, che va dal nostro dopoguerra all’età della “guerra globale” che ci sta afferrando. Giovè il pontefice che stacca lacattolica dallo schema dei blocchi sancito a Yalta. Non è certamente anti-occidentale ma, rispetto all’allineamento di Pio XII, sottolinea nettamente il ruolo di unache non si riconosce in una parte del mondo diviso. Unache non è – per dirla ...