Dialoghi in Certosa al Museo di Calci

Modena, 16 aprile 2024 – Fiorisce la primavera nel grande parco della casa museo Luciano Pavarotti a Santa Maria Mugnano, proprio alle porte di Modena. E dal 16 giugno, con l'arrivo dell'estate , torneranno a fiorire anche musica e nuova bellezza. "Per noi è un grande piacere poter presentare la ...

Firenze , 18 aprile 2024 – Su il sipario domani, 19 aprile, al Museo de La Specola per il grande evento Firenze dei Bambini , giunto alla sua undicesima edizione. Il festival dedicato ai Bambini e ai ragazzi da 0 a 12 anni comincia domani e prosegue nel weekend (20 e 21 aprile) e ha come ...

Schmidt candidato a Firenze, De Luca: Torna a museo Capodimonte se perde Città non è porta girevole - "Abbiamo una situazione di precarietà nei due principali musei che abbiamo a Napoli, Capodimonte e il Mann, Abbiamo sostituti di valore Osanna, Rocca, ma non è possibile che due istituzioni culturali ...

Gli appuntamenti del finesettimana - Oggi alle 17:00 "Il capolavoro al MANU", concerto del Trio ARS ET LABOR per l'undicesima stagione concertistica del museo Archeologico dell'Umbria. Appuntamento alla biblioteca del museo Alla Sala ...

museo per l'università da scoprire. Studenti del Volta ciceroni d'eccezione - Il museo per la storia dell'Università di Pavia apre nel fine settimana con orario continuato. Gli studenti dell'istituto Volta di Castel San Giovanni saranno presenti per offrire approfondimenti. Vis ...

