David Parenzo e il sit in dei Pro-Pal a La7 | Trattato come un criminale - i miei figli hanno tolto il logo della scuola ebraica

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di sabato 27 aprile 2024) Ieri alcuni studenti sono andati a protestare contro, conduttore de L’aria che tira su La7. «Pare che in una chat si fossero dati appuntamento là, alle 11», spiega lui al CorriereSera. La protesta partiva da «quanto è accaduto durante la manifestazione del 25 Aprile: denunciavano aggressioni verbali». Ma il conduttore ribadisce di aver solo partecipato alla manifestazione del 25 aprile.dice di non essere andato a parlare con i manifestanti perché «non mi andava di creare altra tensione e mettere a rischio le persone che lavorano con me. Mi sono limitato a darne conto al terminetrasmissione. Ho detto che non è mai bello che un giornalista diventi la notizia e che io sono aperto al dia». E dice di essere «finito nel mirino...