David di Donatello - a Vincenzo Mollica il premio speciale | Un maestro che sa unire il po - film d’auto -e, grandi attori e registi

(Di sabato 27 aprile 2024) Giornalista amatissimo e stimato,riceverà ilnel corso della 69esima edizione dei Premidi. “Da oltre quarant’anni,racconta con passione e sobrietà, entusiasmo e competenza, il mondo dello spettacolo in Italia – dichiara Piera Detassis, Presidente e Direttrice Artistica dell’Accademia del Cinema Italiano – Il suo stile unico, l’empatia e la sua arte dell’intervista sono da decenni un esempio per chi ha intrapreso la carriera di giornalista”. E ancora: “Per me una vera ispirazione, per tutti unche sagusto pop,re,. E ...

Vincenzo Mollica , giornalista, scrittore, autore e conduttore televisivo e radiofonico, riceverà il David Speciale nel corso della 69/a edizione dei Premi David di Donatello . Il riconoscimento sarà assegnato venerdì 3 maggio nell'ambito della cerimonia di premiazione in diretta, in prima serata su ... Continua a leggere>>

Vincenzo Mollica riceverà il David Speciale durante la cerimonia di premiazione della 69esima edizione dei David di Donatello . "Da oltre 40 anni racconta con passione e sobrietà, entusiasmo e competenza, il mondo dello spettacolo in Italia" si legge nella motivazione al premio.Continua a leggere Continua a leggere>>

david di Donatello 2024: il david Speciale a vincenzo Mollica - Venerdì 3 maggio, in occasione della 69ª edizione dei Premi david di Donatello, sarà assegnato il Premio david Speciale a vincenzo Mollica. La cerimonia di premiazione verrà trasmessa in diretta, in ...

Continua a leggere>>

david di Donatello Speciale a vincenzo Mollica - vincenzo Mollica lo conosciamo tutti per la sua vasta attività nel mondo dello spettacolo e per la sua simpatica e competente capacità comunicativa: giornalista Rai dal 1980, in oltre 40 anni di carri ...

Continua a leggere>>

david di Donatello a vincenzo Mollica, al giornalista verrà consegnato un david Speciale - vincenzo Mollica riceverà il david Speciale durante la cerimonia di premiazione della 69esima edizione dei david di Donatello ...

Continua a leggere>>