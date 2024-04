Da noi a ruota libera - le anticipazioni e gli ospiti del 28 aprile

Leggi tutta la notizia su 361magazine

(Di sabato 27 aprile 2024) Da noi a, lee glidel programma di Francesca Fialdini Monica Guerritore, Fabrizio Biggio, Rossella Brescia e Leonardo Cesaretti saranno glidi Francesca Fialdini nella puntata di “Da noi…a” in onda domenica 28alle 17.20 su Rai 1. Monica Guerritore, una delle più grandi attrici italiane, dal 1974, anno del suo esordio teatrale a soli sedici anni con la regia di Giorgio Strehler, è stata protagonista con le sue grandi interpretazioni a teatro, al cinema e in televisione, lavorando anche come regista, sceneggiatrice e scrittrice; Fabrizio Biggio, mattatore, ogni mattina, al fianco di Fiorello in “Viva Rai2!”, è tra glidello spettacolo evento di Roberto Bolle “Viva la ...