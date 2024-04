Cos’è Hinge? L’app di incontri arriva in Italia | è a pagamento? Tutto quello che c’è da sapere

Leggi tutta la notizia su donnapop

(Di sabato 27 aprile 2024)è la nuova app che aiuta le persone a incontrarsi; da poco è attiva anche in, ma cosa c’è da? È a? Tinder, Grindr, Bumble e chi più ne ha, più ne metta: oggi fra le app diinè possibile usare anche! Come funziona? Esattamente come le...