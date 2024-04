Cosa rischiano i poliziotti accusati di aver torturato i minori detenuti nel carcere Beccaria

Si sono arrampicati sul muro di cinta posteriore del carcere di Trani mentre erano nell'area passeggio del reparto accoglienza e in pochi minuti sono fuggiti facendo perdere le loro tracce.... Continua a leggere>>

Su richiesta della Direzione distrettuale antimafia di Palermo sono finiti in carcere Massimo Gentile, 51 anni, Cosimo Leone, 56 anni, e Leonardo Gulotta, 31 anni. Avrebbero fiancheggiato la latitanza del super boss di Castelvetrano.

Killer di cosa Nostra torna in carcere dopo un anno, ma questa volta per maltrattamenti - La donna ha denunciato tutto ai carabinieri. Nel curriculum dell'indagato condanne per omicidi e mafia. Il nome.

Guerra Russia-Ucraina: Kiev aumenta gli attacchi. La Nato si spinge ai confini, Mosca: "Una minaccia" - Intanto i Paesi confinanti con la Russia pensano a rinforzare il perimetro della Nato. Il primo ministro svedese Ulf Kristersson ha annunciato l'invio in Lettonia di un battaglione, 90 veicoli da ...

Amici questa volta è Maria a finire nel mirino, le accuse del pubblico: "Su Holden avevamo ragione" - Nelle ultime ore Maria De Filippi è finita nel mirino dei fan del noto programma Amici. Gravi e pesante accuse sono state rivolte alla regina della tv italiana. Il motivo è proprio uno degli allievi ...

