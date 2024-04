CorriPavia 2024 in bilico - la Cento Torri si sfila L' assessore garantisce | Non salterà

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di sabato 27 aprile 2024) Pavia, 27 aprilesì,no. La società organizzatrice,, sembra decisa a prendersi una pausa per tornare a impegnarsi nel 2025, anno del 500° anniversario della battaglia di Pavia, ma non da sola. Troppo importante l’evento che in occasione dell’ultima gara ha raggiunto il numero record di quasi 4mila iscritti e ha ottenuto dal Comune un contributo di 40mila euro. Ma forse nessuna collaborazione visto che, per aver disegnato la linea di partenza e di arrivo gli organizzatori sono stati multati. “Lanon– ha replicato l’allo sport Pietro Trivi – Farò tutto quanto possibile perché la manifestazione non cessi di esistere. Ho già incaricato gli uffici dell’assessorato allo Sport di studiare ...