Cina inviera’ 2 panda giganti negli Stati Uniti

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di sabato 27 aprile 2024) Chengdu, 27 apr – (Xinhua) – Una coppia disara’ inviata allo Zoo di San Diegoper avviare una collaborazione internazionale per la protezione deidella durata di 10 anni, ha riferito oggi la China Wildlife Conservation Association (CWCA). Questo segna un nuovo ciclo di cooperazione per la protezione deitra i due Paesi dopo che la CWCA e lo zoo hanno firmato di recente un accordo di cooperazione. Yun Chuan, un maschio, e Xin Bao, una femmina, sonoselezionati dal China Conservation and Research Center for the Giant(CCRCGP) e saranno accompagnati...