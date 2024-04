Ciambellone dal ripieno goloso di cioccolato

Leggi tutta la notizia su pianetadonne.blog

(Di sabato 27 aprile 2024) Èe invitante, morbidissimo, ed è facilissimo da preparare. L’impasto si realizza alla velocità della luce, con i pezzettoni difondente che rimangono cremosissimi. Si sciolgono in cottura e sono di una golosità inaudita, soprattutto se lo serviamo caldo. È perfetto per colazione o per merenda, ma, soprattutto appena sfornato, ci fa fare un figurone anche al termine di una cena con gli amici di sempre. Li stupiremo con un dessert genuino e appagante. Pochi ingredienti, pochissimi minuti e il nostrosarà pronto per essere infornato. Ricordiamoci solo di montare le uova a lungo, per un quarto d’ora almeno, in modo da incorporare più aria possibile per ottenere un risultato sofficissimo. Che ne dite di cucinare insieme? Mettiamoci al lavoro, si comincia! : ingredienti e preparazione Per questa ricetta ...