Christopher Cross - chi sono l’ex moglie Roseanne Harrison e la moglie Jan Bunch

‘I migliori anni’, Carlo Conti prosegue il viaggio nel passato con Michele Zarrillo e Vincenzo Salemme - Nuovo appuntamento, sabato 27 aprile su Rai 1, con I migliori anni: giunti alla quarta puntata, lo show condotto da Carlo Conti e realizzato dalla direzione intrattenimento Prime Time Rai in ...

Continua a leggere>>

I Migliori Anni, stasera su Rai 1 in onda quarto appuntamento: ospiti e anticipazioni - Oggi, sabato 27 aprile alle 21.25 su Rai 1, va in onda il quarto appuntamento con I Migliori Anni, il varietà condotto da Carlo Conti ...

Continua a leggere>>

Stasera in TV: film e programmi di oggi sabato 27 Aprile - “E sembra un sabato qualunque, un sabato italiano” cantava Sergio Caputo forse perchè non conosceva la nostra guida Stasera in TV dove nessun giorno è qualunque. Iniziamo da Rai 1 con il quarto appunt ...

Continua a leggere>>