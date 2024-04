Chi sono i 29 giovanissimi Alfieri della Repubblica scelti da Mattarella | le loro storie

(Di sabato 27 aprile 2024) C'è chi ha scoperto una nuova stella, chi ha sventato un femminicidio e chi si è impegnato per la ricostruzione dell'Emilia-Romagna dopo l'alluvione dello scorso anno: il capo dello Stato Sergioha conferito 29 attestati d’onore di Alfieread altrettanti giovani italiani, nati dal 2000 in poi (i più giovani nel 2015). "Solidarietà per l'ambiente e per la cultura è il tema prevalente che ha ispirato nel 2023 la scelta dei giovani", si legge nella nota del Quirinale che annuncia inomi.

