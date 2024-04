Chi è Oriana Sabatini | età - Instagra - origi -i, ma -re, p -dre, Dybala

Leggi tutta la notizia su latuafonte

(Di sabato 27 aprile 2024)è conosciuta in Italia per la sua relazione con Paulo, noto calciatore argentino che da anni gioca in Serie A. In Argentina la futura moglie del giocatore della Roma, in realtà, è famosa per la sua carriera di attrice e cantante, e per la sua famiglia. Per la prima volta approda nella televisione italiana, ospite di Verissimo durante la puntata di sabato 27 aprile 2024. A pochi passi dal matrimonio, dopo la bellissima proposta ricevuta,si svela nel salotto di Silvia Toffanin i dettagli riguardanti la loro love story e il grande passo che compiranno questa estate. Ma vediamo insieme cosa c’è da sapere sulla bellachi è: età, genitori, zia, lavoro, carriera,m Leggi anche: Chi è ...