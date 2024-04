Chi è Leee John e che fine ha fatto? Ecco cosa fa oggi | Con gli Imagination soldi a palate

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di sabato 27 aprile 2024) Con una straordinaria carriera che dura da oltre 3 decenni e con vendite record che superano i 30 milioni di album venduti,e il suo gruppohanno pubblicato singoli di successo come Body Talk, Just An illusion, Flashback, Music and Lights and Changes e molti altri che presentano il perfetto Brit Soul/Jazz/Funk, canzoni che hanno influenzato le generazioni future nell’industria musicale.è stato il cantante e frontman degli, band dance-soul che ha conquistato le classifiche di tutto il mondo nei primissimi anni Ottanta. Basta citare brani come «Just an illusion», «Music and lights», «Changes» e «Body Talk» per comprendere la portata planetaria del successo di un collettivo che ha sempre reso la parte visuale uno dei suoi punti di ...