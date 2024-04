Chi è la fidanzata di Matteo Maffucci degli Zero Assoluto

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di sabato 27 aprile 2024) Glihanno incantato migliaia di fan di una generazione intera. Thomas De Gasperi, classe 1977, e, classe 1978, sono il duo più famoso dei primi anni Duemila in Italia. Di loro due, oltre una lunga pausa che sembra essere ormai finita, non si sa moltissimo, almeno per quanto riguarda la vita privata: cerchiamo di capire dunque chi potrebbe essere ladi: curiosità e vita privata A differenza del suo collega e amico,non ha mai rivelato molto della sua vita privata, anzi. Di lui sappiamo alcune curiosità. Come, ad esempio, che nel 2018 ha dato vita alla One Shot Agency, che segue alcuni content creator, tiktoker, ma anche cantanti (vedi: ...