Cervara di Roma - il paese degli artisti | ecco perché viene chiamato così

Leggi tutta la notizia su funweek

(Di sabato 27 aprile 2024) A pochi passi dac’è un piccolo borgo che ospita meno di 500 anime, capace di incantare il fortunato avventore.è molto più di un semplice centro abitato: è il, un piccolo tesoro d’arte e cultura a disposizione di tutti. Uno scrigno sempre aperto da cui attingere quiete e ispirazione., ilè conosciuto per il essere ildi poeti e. In effetti, a partire dal 1800 sono stati numerosi quelli che l’hanno scelto come luogo per vivere, lasciando traccia della loro illustre permanenza. Leggi anche: — Ildelle fiabe ad un’ora da: la gita fuori porta perfetta per bambini ...