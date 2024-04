C’è un colpo di scena Amici 23 - l’indiscrezione uscita a poche ore dal serale

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di sabato 27 aprile 2024)diad23. A riportarlo l’influencer napoletana Deianira Marzano sul suo account social, poco dopo la registrazione delche andrà in onda sabato 27 aprile. Ma vediamo cosa è successo. Tra le storie che l’influencer ha postato su Instagram, infatti, c’è anche quella in cui accenna a undiin arrivo nel talent-show di Maria De Filippi. Da qualche anno a questa parte Maria De Filippi ha deciso di comunicare gli esiti degli spareggi delin casetta, in modo che circolino meno anticipazioni possibili prima della messa in onda su Canale 5. Le registrazioni della puntata sono fatte di giovedì, mentre ilva in onda di sabato, e molto spesso già prima si sapevano notizie sulle varie eliminazioni “Devo ...