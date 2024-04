Catania-Benevento - tutto in 90’ | ‘Massimino’ gremit - 156 tifosi dal Sannio

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di sabato 27 aprile 2024) Tempo di lettura: 2 minutiÈ una gara senza appello quella che attende questo pomeriggio (ore 18:30). Chi rischia di più sono senza dubbio i padroni di casa, complice il non certo tranquillizzante +1 sulla zona play out, motivo per il quale gli etnei non hanno alternative alla vittoria per essere padroni del proprio destino. Come è noto, nel caso in cui ilsarà costretto a disputare i play out, a quel punto la squadra di Zeoli perderà in maniera clamorosa la qualificazione ai play off ottenuta vincendo la Coppa Italia di Lega Pro, con la possibile ancora di salvezza di un eventuale +9 sul Monterosi che annullerebbe il play out facendo retrocedere direttamente in serie D i laziali. Rispetto alle ultime uscite, mister Zeoli ha recuperato qualche pedina, compresi l’ex giallorosso Tello e Sturaro, ma entrambi ...