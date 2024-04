Carota e bastone - la missione di Blinken in Cina secondo l’amb Castellaneta

(Di sabato 27 aprile 2024) Una passeggiata sul Bund di Shanghai, poi una partita di basket del campionato cinese e infine un incontro amichevole con Chen Jining, segretario del Partito comunista della metropoli più moderna del Paese. È iniziata all’insegna di un clima di distensione la visita indel segretario di Stato americano Antonyil quale, accompagnato dalasciatore Nicholas Burns, vecchia conoscenza washingtoniana, ha messo in pratica una strategia improntata all’abile uso di “”. Da esperto diplomatico qual è, affabile nei modi e determinato negli obiettivi,ha scelto toni distesi prima di aprire i dossier bilaterali più spinosi che sono stati affrontati nella giornata di venerdì, a Pechino, con il ministro degli Esteri Wang Yi e il leader Xi Jinping. Le relazioni ...

Mano pesante con gli evasori “incalliti” o “di nuova generazione”: almeno 320 mila controlli l’anno, un salto di qualità nel 2024 sia sul piano degli accertamenti che su quello della qualità dei controlli . Nel mirino non ci saranno i “pesci piccoli” ma i grandi evasori, a chi invece vuol ... Continua a leggere>>

Mano pesante con gli evasori “incalliti” o “di nuova generazione”, ecco la linea del governo Meloni: almeno 320 mila controlli l’anno, un salto di qualità nel 2024 sia sul piano degli accertamenti che su quello della qualità dei controlli . Nel mirino non ci saranno i “pesci piccoli” ma i grandi ... Continua a leggere>>

Monito degli Usa alla Cina: stop agli aiuti alla Russia o si agiranno contromisure - Il segretario di Stato americano Antony Blinken, durante il suo secondo viaggio a Pechino in 10 mesi, ha lanciato un chiaro monito alla Cina. Ha avvertito che gli Stati Uniti prenderanno delle controm ...

Continua a leggere>>

"Basta aiuti alla Russia o agiremo", il monito degli Usa alla Cina - Un chiaro monito, se non una vera e propria minaccia, sul sostegno alla Russia e sul presunto tentativo di interferire sulle prossime elezioni presidenziali negli Stati Uniti. Ma anche una mano tesa s ...

Continua a leggere>>

Più bastone che carota: la cura Gasp ha funzionato. E Scamacca ora è un top - Da "deve correre di più, se no non farà nulla di buono" a poco "spirito Atalanta". Ma anche tanta fiducia nelle doti nel suo attaccante, ecco come il tecnico ha pungolato Gianluca. Il risultato Nell' ...

Continua a leggere>>