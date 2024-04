Calzona cuore d’oro | Napoli il mio sogno - poi l’aneddoto su ADL

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di sabato 27 aprile 2024) Francescoha rilasciato una intervista esclusiva a DAZN, il tecnico calabrese ha speso belle parole per la città. Arrivato a febbraio per sostituire Walter Mazzarri, seppur con qualche bel risultato, su tutti la vittoria sulla Juventus di Massimiliano Allegri, Francesconon è riuscito ancora ad invertire la rotta del. Tante, troppe le difficoltà insite nel team, soprattutto a livello mentale come ammesso dallo stesso commissario tecnico della Slovacchia nel post Empoli, nonostante ciò, quest’ultimo, ha affermato di non voler però arrendersi minimamente., senti: parole bellissima sulla città e club del tecnico calabrese Intervistato ai microfoni di DAZN,ha rilasciato una lunga intervista, toccando i temi più disparati, partendo dall’arrivo ...