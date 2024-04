Calcio Dilettanti | penultima battaglia per le pisane

(Di sabato 27 aprile 2024) Pisa 27 aprile 2024 –giornata di campionato in Promozione (ore 16 in campo). L’Urbino Taccola gioca in località La Scala contro i padroni di casa del San Miniato. Biancorossi settimi in classifica a quota trentotto, padroni di casa a trenta punti impegnati nello sprint per la salvezza diretta. In Prima Categoria si gioca la ventinovesima giornata, la quattordicesima del girone di ritorno (ore 16 il fischio di inizio su tutti i campi). Allo Stadio Comunale ‘Bui’ di San Giuliano Terme si gioca il derby del Lungomonte tra i campioni del San Giuliano e gli ospiti del Calci. Due squadre assolutamente tranquille che non hanno più nulla da chiedere a questa stagione, dunque ci si attende un buon. Tutt’altro probabilemente si vedrà sugli altri campi dove i punti pesano e nemmeno poco dato che sono vitali. Al ‘Parra’ di San Frediano ad esempio ...

