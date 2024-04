Calcio | Champions Tuchel pensa al Real I loro gol non li vedi arrivare

La Roma non ci sta e condanna la Lega Serie A per la decisione di giocare il recupero della partita con l'Udinese il 25 aprile . La società giallorossa aveva chiesto di rimandare la... Continua a leggere>>

Sampdoria, 10 anni senza Vujadin Boskov. La società: “Sei sempre nei nostri cuori” - Genova – Dieci anni senza Vujadin Boskov. Senza il suo calcio, la sua intelligenza, ironia. E le sue frasi uniche, spiazzanti, geniali anche nella loro semplicità. Come la celebre “Rigore è quando ...

Continua a leggere>>

Akragas, domani la trasferta di Siracusa: Coppa vuole una squadra operaia - Le dichiarazioni dell’allenatore biancazzurro alla vigilia del match contro gli aretusei: “Affrontiamo una squadra fortissima, hanno giocatori di qualità in tutti i reparti” ...

Continua a leggere>>

calcio. Dilettanti: penultima battaglia per le pisane - Pisa 27 aprile 2024 – Penultima giornata di campionato in Promozione (ore 16 in campo). L’Urbino Taccola gioca in località La Scala contro i padroni di casa del San Miniato. Biancorossi settimi in cla ...

Continua a leggere>>