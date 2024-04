Bloom - nasce un nuovo super gruppo con Giusy Ferreri

(Di sabato 27 aprile 2024) MILANO – “” è laband alternative rock formata da, Max Zanotti, Roberta Raschellà e Alessandro Ducoli. Dal 26 aprile è in radio e disponibile in digitale “È la verità” (prodotto da GGF Music e distribuito da ADA Music), il brano che anticipa l’album di inediti di prossima uscita. “da L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti: Addio al compositore Ennio Morricone Naya Rivera, la maledizione di Glee colpisce ancora Alla scoperta di Raffaele Argentieri Jr: l’intervista Enzo Cianci, una vita da pioniere Gianni Maisto, original soundtrack: “Risuonando” Vita da cantautore: intervista ad Angelo Bettati

BLOOM è la super band alternative rock formata da GIUSY FERRERI , MAX ZANOTTI , ROBERTA RASCHELLÀ e ALESSANDRO DUCOLI che Esce venerdì 26 aprile in radio e in digitale con “È LA VERITÀ” , il brano che anticipa l’album di inediti di prossima uscita. Andiamo ad approfondire. La band BLOOM Esce ... Continua a leggere>>

Musica: in radio e digitale "E' la verità", primo brano di Bloom, superband con giusy Ferreri - Da oggi, venerdì 26 aprile, è in radio e in digitale “È la verità”, il primo brano di Bloom, la super band alternative rock formata da giusy Ferreri, Max Zanotti, Roberta Raschellà e Alessandro Ducoli ...

Continua a leggere>>

Il primo brano di Bloom, da oggi in radio e in digitale “È la verità” - “È la verità” , il primo brano di Bloom, la super band formata da giusy Ferreri, Max Zanotti, Roberta Raschellà e Alessandro Ducoli.

Continua a leggere>>

giusy Ferreri: il 26 aprile uscirà, in radio ed in digitale, il nuovo singolo “È La Verità”, con il super gruppo rock alternative Bloom - “Bloom” è la super band alternative rock formata da giusy Ferreri, Max Zanotti, Roberta Raschellà e Alessandro Ducoli. Da venerdì 26 aprile, sarà in radio ed in digitale, “È La Verità” (prodotto da (.

Continua a leggere>>