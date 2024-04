Blitz degli attivisti pro Gaza allo stand con Sangiuliano - la protesta alla Fiera del Libro di Tunisi | Italia fascista e sionista – Il video

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di sabato 27 aprile 2024) C’è il ministro della Cultura Gennaronel momento in cui un gruppo difilopalestinesi ha fatto irruzione nellodell’deldi. Glisono saliti sul palco con le bandiere della Palestina e dellaa, intonando cori come: «». Mentre andava in scena la, il ministrosi èntanato d. April 27, 2024 Leggi anche: David Parenzo e il sit in dei Pro-Pal a La7: «Trattato come un criminale, i miei figli hanno tolto il logo della scuola ...